В Балашихе из-за снега пострадала двулетняя девочка из Люксембурга

По Балашихе прогуливалась мать с двухлетней девочкой в коляске. В какой-то момент на них с высоты четвертого этажа обрушился снег, передает “Царьград”. В больнице врачи обнаружили у ребенка различные травмы, среди которых – сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Выяснилось, что пострадавшая – подданная Великого герцогства Люксембург. У ее родителей двойное гражданство. Семья постоянно живет в Европе, в Балашихе они поселились в гостинице.