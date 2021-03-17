 

В Балашихе из-за снега пострадала двулетняя девочка из Люксембурга

17.03.2021, 13:14, Разное
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По Балашихе прогуливалась мать с двухлетней девочкой в коляске. В какой-то момент на них с высоты четвертого этажа обрушился снег, передает “Царьград”. В больнице врачи обнаружили у ребенка различные травмы, среди которых – сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Выяснилось, что пострадавшая – подданная Великого герцогства Люксембург. У ее родителей двойное гражданство. Семья постоянно живет в Европе, в Балашихе они поселились в гостинице.



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