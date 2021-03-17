Мнение: Почему сгорел памятник?

В Татарстане, в городе Заинск на бульваре Победы сгорел памятник Герою-освободителю.

Шестиметровый памятник Воину-освободителю весом в 13 тонн установили в мае 2020 года к 75-летию Победы.

Утверждалось, что памятник был сделан из огнеупорных материалов. Но памятник почему-то сгорел.

«По предварительным данным, четверо несовершеннолетних — три девочки и мальчик, жгли на вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник Воину-освободителю и уничтожил его», — рассказали в татарстанском управлении СКР, возбудившим уголовное дело по факту уничтожения памятника.

Мутный пожар. То ли памятник только по документам был изготовлен из огнеупорных материалов, а на самом-то деле из чего-то менее устойчивого к огню… То ли венок, подожженный подростками был не венком, а напалмом…

Какие есть версии? Почему сгорел памятник?

Фотографии отсюда

—