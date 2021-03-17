 

Мнение: Почему сгорел памятник?

17.03.2021, 13:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Татарстане, в городе Заинск на бульваре Победы сгорел памятник Герою-освободителю.

Шестиметровый памятник Воину-освободителю весом в 13 тонн установили в мае 2020 года к 75-летию Победы.

Утверждалось, что памятник был сделан из огнеупорных материалов. Но памятник почему-то сгорел.

«По предварительным данным, четверо несовершеннолетних — три девочки и мальчик, жгли на вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник Воину-освободителю и уничтожил его», — рассказали в татарстанском управлении СКР, возбудившим уголовное дело по факту уничтожения памятника.

Мутный пожар. То ли памятник только по документам был изготовлен из огнеупорных материалов, а на самом-то деле из чего-то менее устойчивого к огню… То ли венок, подожженный подростками был не венком, а напалмом…

Какие есть версии? Почему сгорел памятник?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Политолог предрек скорую эвакуацию Лукашенко: Повторяет ошибки Януковича

12.08 / Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева расстались

13.10 / Юрий Лоза предложил критиковавшей бедных мужчин Анастасие Самбурской поделиться деньгами

30.09 / Врач-психиатр рассказал об опасности доступных без рецепта успокоительных

11.03 / Режиссер Жан-Жак Анно воссоздаст на экране пожар в Нотр-Даме

17.11 / Гвен Стефани показала обручальное кольцо от Блейка Шелтона

22.09 / Госдума РФ приняла закон о лицензировании оппозиционной деятельности

01.10 / Скандалы: «Сейчас многое зависит от того, дает ли он показания на губернатора»

27.12 / Названы 4 простые привычки, продлевающие жизнь на десятилетие

28.01 / Почему Байден согласился продлить ракетный договор на российских условиях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска