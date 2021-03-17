Скандалы: Женщина на миллиард

Как разбогатела основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и при чём здесь министр Денис Мантуров

Журнал Forbes представил рейтинг 20 самых богатых женщин России, самостоятельно добившихся успеха. Возглавила список основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, чьё состояние оценивается в 1 млрд долларов. Только вот складывается впечатление, что образ self-made woman, выбившейся в миллиардеры исключительно благодаря собственным деловым качествам, рассыпается буквально на глазах.

По итогам января – сентября прошлого года оборот компании Бакальчук вырос на 87% по сравнению с 2019 годом и составил 4 млрд долларов. Более того, несмотря на мировой пандемийный кризис, Wildberries не только не сворачивает деятельность, но даже и выходит на новые рынки – в январе было объявлено о запуске продаж в Германии. Ранее ретейлер уже вышел на рынки Польши, Словакии, Украины, Израиля.

Тут можно было бы и порадоваться за представителей оте­чественного бизнеса. Однако закрытость компании, а также очевидно непонятная до конца история восхождения на бизнес-олимп её основателей заставляют задуматься.

У министров в любимцах

Сама Бакальчук признавалась в интервью, что запустила компанию, находясь в декретном отпуске, якобы поняв, насколько мамам с детьми выгоднее заказывать всё в интернете, нежели ходить по магазинам. И работала поначалу она чуть ли не на собственной кухне, а заказы и вовсе развозила сама. Что ж, акулы бизнеса любят рассказывать подобные истории в стиле «я был нищим, но потом придумал гениальную идею и стал миллионером». Только за кадром обычно оказывается секрет финансового обеспечения бизнеса, из-за чего миллионерами, увы, становятся далеко не все, кто придумал хороший стартап.

Судя по всему, первым инвестором Татьяны Бакальчук выступил её муж – Владислав Бакальчук. К моменту запуска Wildberries г-н Бакальчук был уже вполне известным бизнесменом в сфере ИТ-технологий. В частности, Владислав Бакальчук со своим партнёром Алексеем Фадеевым является создателем интернет-провайдера UTech (ООО «Универсальные технологии»), который в 2007 году он удачно продал компании NetByNet (одним из акционеров которой тогда являлся Газпромбанк) за 7,5 млн долларов.

В 2006 году Владислав Бакальчук опять же вместе с Алексеем Фадеевым создали интернет-провайдера iFlat (ООО «Юнионтел»). Заметим, что развитие обоих интернет-провайдеров проходило в период активного освоения средств федеральной целевой программы «Электронная Россия». Заметным участником «Электронной России» в то время была госкорпорация «Ростехнологии» во главе с Сергеем Чемезовым. Пока просто запомним это и перейдём непосредственно к Татьяне Бакальчук, в девичестве – Татьяне Ким.

Основатель Wildberries неоднократно подчёркивает, что её компания – это именно семейный бизнес. В частности, в Wildberries работала сестра Татьяны Бакальчук – Марина Андреева (Ким). Через неё она вполне могла получить поддержку мощной и состоятельной корейской диаспоры. К ней относят такие мощные фамилии, как Ким, Чен, Пак, Цой и Тё.

Весьма показателен и тот факт, что сегодня публичным покровителем Wildberries выступает глава Минпромторга Денис Мантуров. Осенью 2019 года именно Мантуров презентовал грядущий выход Wildberries на рынок Словакии и будущее строительство там логистического центра. По словам чиновника, Wildberries должна была вложить в проект более 200 млн евро. Однако информация о том, где ретейлер возьмёт эти средства, так и осталась нераскрытой.

Интересно заметить, что на совещании у Владимира Путина Татьяна Бакальчук в своём выступлении прямо сослалась на главу Минпромторга, говоря о том, что он поддерживает её идеи по созданию центров электронной коммерции. Напомним, что «Наша Версия» посвятила не одно расследование деятельности министра Дениса Мантурова, а также сомнительному происхождению его состояния. По итогам 2019 года г-н Мантуров задекларировал доход в размере 586,02 млн рублей, став самым богатым чиновником в стране. Часть схем, как сообщала в своих расследованиях «Наша Версия», Денис Мантуров осуществлял совместно с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Что, если Wildberries стала для чиновников-олигархов ещё одной возможностью для негласных вложений?

Везде «зелёный»

Как бы то ни было, в последнее время на Wildberries гос­поддержка и правда сыплется прямо как из рога изобилия. Показательно, что маркетплейс сумел получить даже грант от Ростуризма на 3 млн рублей. Получение этих денег Wildberries выглядит тем более странно, если учитывать, что на официальном сайте ведомства сообщалось, что средства идут на проекты, связанные с «созданием инфраструктуры, позволяющей комфортно отдыхать на природе».

А вот ещё один штрих: маркетплейсу удалось открыть сразу несколько своих пунктов даже в закрытом городе Озёрске, где создаётся начинка для ядерных боезарядов. Заметим, что в подобных городах даже такие крупные сетевые ретейлеры, как «Пятёрочка» или «Магнит», торгующие товарами первой необходимости, представлены очень и очень ограниченно. Но Бакальчук везде «зелёный свет».

В июле прошлого года г-жа Бакальчук стала участником заседания о ситуации в лёгкой промышленности у президента, где в числе прочего презентовала идею по созданию по всей стране системы центров экспертизы электронной коммерции. «Многие региональные правительства с удовольствием нас поддерживают», – заявляла Татьяна Бакальчук. Как оказалось, заявления эти были сделаны вовсе не на пустом месте. На этом же совещании губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский доложил Владимиру Путину о намерении вместе с компанией Wildberries «реализовать проект по созданию специального промышленно-логистического парка».

Любопытно, что компания ещё ни разу не раскрыла информацию о том, откуда берутся средства на строительство многочисленных складов и пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с примерочными. И кто на самом деле будет выступать инвестором строительства того же логистического парка в Ивановской области. Вопрос между тем оказывается отнюдь не праздным, если учесть, что именно наличие огромного количества ПВЗ, по мнению аналитиков, и позволяет Wildberries расти быстрее рынка. Хотя собственных средств на инвестиции у Wildberries, очевидно, нет. «По опубликованной отчётности ООО «Вайлдберриз» 2015–2019 годов видно, что операционная деятельность компании финансировалась в основном за счёт кредиторской задолженности, то есть за счёт поставщиков товаров», – рассказал изданию The Bell управляющий партнёр Antero Group Юрий Алейников.

При этом ретейлер несколько лет подряд нёс многомиллиардные затраты на строительство складов. В частности, по информации, опубликованной в СМИ, инвестиции в склад в Коледине составили порядка 16 млрд рублей. Инвестиции в строительство сети ПВЗ также оцениваются в 1,5–2 млрд плюс ещё 4–5 млрд рублей в её содержание.

В своих немногочисленных интервью Татьяна Бакальчук не раз заявляла, что принципиальная позиция владельцев компании заключается в непривлечении инвесторов. Впрочем, не исключено, что подобные заявления лишь очередной пиар-ход. Ведь очень похоже на то, что без высоких покровителей становление Wildberries и его развитие просто не состоялись бы. Так что история успеха по-российски оказывается явно с двойным дном.

Кстати

Интернет пестрит негативными отзывами о Wildberries. Ругаются все: и те, кто называет себя поставщиками, сотрудничающими с ретейлером, и покупателями, и сотрудниками. «Уволилась я потому, что за смену мне пришёл штраф за бой при сортировке – 2800 рублей, – делится опытом работы в Wildberries пользователь под ником Рада на сайте prabda-sotrydnikov.ru – Пошла узнать, что я разбила, оказалось – мужской пуховик. При этом никто не то что не отдаст вам вещь, которую вы полностью оплатили, но даже её не покажет».

В 2017 году достоянием общественности стали многочисленные судебные споры Wildberries с поставщиками. Компания получила сразу несколько десятков исков: контр­агенты требовали вернуть деньги за поставленный товар.

Кира Ремнёва