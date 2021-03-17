Валуев, Газманов и помощник Путина. Экс-глава ВМС Украины рассказал, кто приезжал в Крым накануне его захвата

Перед захватом административных зданий “зелеными человечками” в украинский Крым прибыли российские политики, в частности депутаты Госдумы РФ и помощник президента России Владимира Путина Алексей Журавлев. Об этом в интервью “Фактам” сказал бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.

“Появились и российские политики. Депутатский десант Госдумы – [Леонид] Слуцкий, который возглавлял тогда комитет по странам СНГ, [Николай] Валуев, [Валентина] Терешкова и [Ирина] Роднина. Приехал и помощник Путина Журавлев. Артисты [Олег] Газманов, [Виктория] Цыганова, [Василий] Лановой и прочие развлекали ностальгирующих по Советскому Союзу крымчан”, – отметил военный.

По словам Гайдука, на этих примерах можно понять политическую ветвь управления аннексии Крыма.

“Что из себя представляет противник в целом и кто им руководит. А рассказы о “зеленых человечках” рассчитаны на обывателя. Вспомните начало Второй мировой, когда Гитлер оккупировал Чехию. Там было то же самое, и раздача паспортов в том числе. То есть ничего нового россияне не придумали”, – объяснил Гайдук.

Российские военные, по информации Гайдука, создали в Крыму свой управленческий орган, куда вошло все руководство Южного военного округа.

“Генералы Галкин, Турченюк и Сердюков. Кроме того, приехали заместитель главкома ВМФ Российской Федерации из Санкт-Петербурга [Александр] Федотенков, он до этого был командующим Черноморским флотом, так что хорошо знал весь театр действий и всю обстановку, и адмирал [Олег] Белавенцев, ФБСшник, руководитель спецоперации, а также генералы армии Панков и Булгаков из министерства обороны РФ и высокопоставленные чиновники. Хотя Путин [4 марта 2014 года] заявил в Ново-Огарево, что “россиян там нет, это крымчане возмущаются”. Но мы-то понимали, что появление людей такого уровня неспроста”, – сообщил Гайдук.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

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