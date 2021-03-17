В течение шести месяцев в Украине надо привить 24 млн человек. Тогда можно будет говорить о победе над пандемией – Гройсман

Чтобы рассчитывать на победу над эпидемией коронавирусной инфекции в Украине, в ближайшие шесть месяцев в стране необходимо вакцинировать 24 млн взрослых двухдозной вакциной. Об этом лидер партии “Украинская стратегия Гройсмана”, экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил 17 марта в видеообращении, опубликованном в Facebook.

“Считаю, что перед правительством должны быть задание – в течение шести месяцев провести вакцинацию 48 млн доз. Тогда мы сможем говорить, что мы сможем осенью победить пандемию”, – сказал он.

Гройсман призвал правительство обнародовать план поставок вакцин на ближайшие полгода.

“Я сегодня требую от правительства в ближайшие дни обнародовать четкий план обеспечения Украины в течение шести месяцев, помесячно, какое количество какой вакцины будет в Украине. Далее: как эта вакцина будет распространена по регионам, по областям – чтобы в каждой области понимали, сколько ежемесячно будет вакцин и организовывали программу вакцинации. Мы должны вакцинировать не тысячи, как сейчас, а миллионы, 8 млн в месяц должно быть проведено вакцинаций. Это первое. Второе: снимите, пожалуйста, немедленно ограничения на вакцинацию”, – сказал Гройсман.

Он отметил, что сейчас “сотни тысяч украинцев стоят в очередях”, но не могут получить прививку.

“Их нужно вакцинировать, потому что это их безопасность. И они хотят это сделать. Нужно немедленно снять ограничения на вакцинацию. Все люди в возрасте 18+ имеют право получить вакцину в Украине. Не дискриминируйте людей”, – добавил экс-премьер.

https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/videos/1836725519825873/

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. В стране зарегистрировали три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech, но пока вакцинируют только препаратом Covishield (вакцина Oxford/AstraZeneca, которую производят по лицензии в Индии, 500 тыс. доз этой вакцины доставили в прошлом месяце).

К 17 марта в стране сделали почти 72 тыс. прививок (9840 – за последние сутки), накануне первый украинец получил вторую дозу препарата.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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