Учёные хотят «разливать в бутылки» запах счастья для лечения психических расстройств

Итальянские учёные предложили «разливать в бутылки» запах счастья для лечения психических расстройств. Такая методика, по их словам, поможет в терапии фобий и депрессий.

Авторы нового исследования объяснили, когда человек счастлив, его тело производит особые сигналы, не имеющие запаха, однако таким образом счастье переходит на окружающих. Происходит некая внутренняя удовлетворённость своим бытом и профессией. В позитивной психологии существует даже формула счастья: это глубокое удовлетворение жизнью, максимум положительных эмоций и минимум негатива. То же самое касается и страха, это эмоциональная инфекция, которую ещё предстоит изучить, синтезируя разные запахи и анализируя их воздействие на людей.

Французские исследователи согласны со своими итальянскими коллегами, они считают, что именно обоняние имеет решающее значение в социальном поведении людей. Оно может быть связано с удовольствием или депрессией, а ещё любая мама может распознать запах своего ребёнка.

Исследователи считают, что через несколько лет идея использования запаха счастья в качестве терапии против ментальных расстройств будет оправдана. Если «разливать его в бутылки», как духи, то это поможет многим людям обрести позитивный настрой, раскрыть свой потенциал, а также избавиться от страхов и угнетающего состояния.

Источник: planet-today.ru