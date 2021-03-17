Учёные выдвинули новую теорию зарождения жизни на Земле

Учёные из Великобритании и США провели совместные исследования, результатом которых стала теория, что удары молний могли стать причиной возникновения жизни на Земле.

Одним из важных элементов, требуемых для образования жизни, является фосфор, который занимает значимое место в строении ДНК и РНК. Но в прошлом большая часть этого элемента содержалась в нерастворимых минералах. Единственным исключением стал шрейберзит, попадающий на планету с метеоритами и растворимый в воде. По этой причине считается, что жизнь на Земле зародилась после метеоритной бомбардировки.

Однако новые исследования показывают, что за 1 млрд лет существования Земли молнии могли образовать фосфор в необходимой концентрации для создания жизни. По подсчётам, за год могло формироваться от 0.1 до 11 тонн фосфора.

Данный вывод был сделан учёными из Йельского университета в США и университета Лидса в Великобритании. Изучив фульгурит – скалу, появившуюся после попадания молний в поверхность планеты, они выявили в ней большое содержание шрейберзита.

Преимуществом данной теории, по утверждениям учёных, является стабильность и интенсивность грозовой активности в ранние этапы зарождения Земли, от одного до пяти миллиардов ударов молний в год. Из них до одного миллиарда достигали планеты. В то же время массовые метеоритные бомбардировки происходили лишь в короткие отдельные промежутки, полагают исследователи.

Источник: www.nature.com