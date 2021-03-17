Курение электронных сигарет оказывает положительное влияние на больных шизофренией

Ученые обнаружили неожиданный эффект от курения электронных сигарет. Как оказалось, их использование положительно влияет на больных шизофренией.

Всем известен вред никотина, также в СМИ немало сообщений о действии на организм человека так называемых электронных сигарет. Однако их использование в некоторых случаях может пойти на благо. Исследование британских ученых показывает, что с помощью курительных гаджетов становится легче бросить курить сигареты пациентам с диагнозом шизофрения.

Данные научной работы обнародовало специализированное издание университета в Оксфорде. В эксперименте ученых приняли участие порядка сорока волонтеров с выявленными психическими заболеваниями шизофренического спектра. Все добровольцы до этого курили обычные сигареты, и не намеревались бросить эту вредную привычку. В течение почти трех месяцев они получали электронные сигареты с повышенной до 5% концентрацией никотина в них. После специалистами были сделаны расчеты частоты курения подопытных и уменьшения количества выдыхаемого ими угарного газа.

Результаты эксперимента показали, что уже к его концу почти 40% испытуемых прекратили курение обычных сигарет. Кроме того, более половины из них сократило количество сигарет на 50% и выше. Многие при этом и вовсе отказались от вредной привычки. Общее снижение среднесуточного употребления сигарет, как сообщают «Народные новости России», к исходу эксперименты снизилось с 25 до 6, что соответствует 75%.

Источник: nation-news.ru