Курение электронных сигарет оказывает положительное влияние на больных шизофренией
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Ученые обнаружили неожиданный эффект от курения электронных сигарет. Как оказалось, их использование положительно влияет на больных шизофренией.
Всем известен вред никотина, также в СМИ немало сообщений о действии на организм человека так называемых электронных сигарет. Однако их использование в некоторых случаях может пойти на благо. Исследование британских ученых показывает, что с помощью курительных гаджетов становится легче бросить курить сигареты пациентам с диагнозом шизофрения.
Данные научной работы обнародовало специализированное издание университета в Оксфорде. В эксперименте ученых приняли участие порядка сорока волонтеров с выявленными психическими заболеваниями шизофренического спектра. Все добровольцы до этого курили обычные сигареты, и не намеревались бросить эту вредную привычку. В течение почти трех месяцев они получали электронные сигареты с повышенной до 5% концентрацией никотина в них. После специалистами были сделаны расчеты частоты курения подопытных и уменьшения количества выдыхаемого ими угарного газа.
Результаты эксперимента показали, что уже к его концу почти 40% испытуемых прекратили курение обычных сигарет. Кроме того, более половины из них сократило количество сигарет на 50% и выше. Многие при этом и вовсе отказались от вредной привычки. Общее снижение среднесуточного употребления сигарет, как сообщают «Народные новости России», к исходу эксперименты снизилось с 25 до 6, что соответствует 75%.
Источник: nation-news.ru
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