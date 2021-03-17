Следователя полиции и адвоката задержали в Москве по подозрению в коррупции

В Москве задержали следователя Главного следственного управления ГУМВД столицы и московского адвоката по подозрению во взятке, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следователь полиции и адвокат адвокатской палаты Москвы Татьяна Преминина вымогали взятку в размере 5 млн рублей за прекращение уголовного преследования руководства ООО «Своя аптека» по уголовному делу в отношении неустановленных лиц о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Адвокат задержана при получении от потерпевшего 1 млн рублей», – отметил собеседник ТАСС.

Следователя полиции задержали после того, как адвокат решила сотрудничать со следствием, следователь получил от нее 2 млн рублей и был задержан, сказал источник.

Ранее Мытищинский горсуд Московской области приговорил к 4,5 годам колонии бывшего судью Кузьминского районного суда Москвы Руслана Якубаева за получение взятки от фигуранта уголовного дела.