Число заразившихся COVID-19 в России выросло на 8,9 тысячи

В оперативном штабе рассказали, что за прошедшие сутки диагноз поставили 8 998 гражданам. Около 11% новых случаев не имеют клинических проявлений болезни. Выздоровели 10 755 человек, скончались 427 пациентов.

Новые случаи обнаружили в 85 регионах страны. Лидером по числу больных стала Москва. За минувший день в столице выявили 1 201 инфицированного. В больницы доставили 687 человек, умерли 53 пациента.

На второй строчке расположился Санкт-Петербург с 927 заразившимися. Тройку замыкает Московская область, где заболели 436 человек. Далее идут Нижегородская (352 случая) и Ростовская (241 случай) области.

В первую десятку регионов с наибольшим количеством случаев COVID-19 также попали Самарская (223 случая), Воронежская (215 случаев), Иркутская (188 случаев), Свердловская (169 случаев) и Саратовская (166 случаев) области.

Таким образом, с начала пандемии коронавирусом в России заразились 4,41 миллиона граждан. Вылечились и покинули больницы 4,02 миллиона человек. За весь период было зафиксировано 93 364 летальных исхода.

С 18 января этого года во всех регионах началась масштабная вакцинация. Сегодня известно о трех официально зарегистрированных отечественных препаратах – “Спутник V”, “КовиВак”, “ЭпиВакКорона”.