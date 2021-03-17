Мнение: Кого обворовывает капиталист

Характерный диалог в комментариях:

— Маловажный нюанс в том, что деньги капиталисты получают не в ходе грабежа, а в ходе торговли. Отдавая что-то ценное взамен.

— Это вы где вычитали? В каком экономическом труде? Если торговый обмен был совершен на равнозначных основаниях — то откуда взялась прибыль?

Мы все знаем, как ответить на этот вопрос. Плотник делает мебель, сыровар делает сыр. Прибыль появляется, так как при обмене табурета на головку сыра выигрывают обе стороны: плотнику проще сделать десять табуреток, чем одну головку сыра, и наоборот.

Знают о специализации и ярые противники рыночной экономики. Даже детям поэты объясняли, что существует много профессий, которые дополняют друг друга. «Куртка шофёра пахнет бензином, хипстерский свитер — крафтовым пивом». Идея о том, что работать нужно сообща, — в едином муравейнике, но с особой задачей для каждого муравья, — является одной из базовых для социализма. «Народа — уйма целая, тысяча двести. Чего один не сделает — сделаем вместе».

Представим себе небольшую торговую фирму. Фирма закупает мебель и сыр, а потом перепродаёт их дальше.

Ни в перечне Джанни Родари, ни в перечне Владимира Маяковского торговцы не числятся, так как при социализме эта профессия считается грязной, а сами торговцы считаются людьми второго сорта. Вместе с тем социалисты понимают, что без магазинов и складов экономика работать не может: сырьё надо забрать у поставщиков, перевезти, переработать и отправить конечным покупателям. Таким образом, сотрудники торговой фирмы сохранят рабочие места даже при развитом социализме. Водитель продолжит возить сыр с мебелью, кладовщик продолжит обустраивать склад, снабженец будет заниматься закупками, бухгалтер — накладными… если социалисты отберут фирму у владельца, свою работу потеряет только один человек — владелец фирмы. Тот самый богатый лодырь, который, по мнению разжигателей ненависти, сколько ни душится, всё равно пахнет неважно.

Собственно, вот в этом месте и находится то слепое пятно, из-за которого социалистические режимы раз за разом терпят экономический крах.

Давайте посмотрим не на фирму, а на обычный жилой дом. Кирпичи объединяются в стены, раствор скрепляет кирпичи. Стёкла пропускают солнечный свет, а рамы крепко держат стёкла в оконных проёмах. Фундамент позволяет дому не проседать в землю, мауэрлат служит опорой для стропил. Каждый элемент дома выполняет важную и понятную работу. Никакой работы не выполняет только душистый лодырь — строитель, построивший этот дом, и успевший уже отдохнуть после стройки в бане.

Из этого социалист делает вывод: строителя можно просто выгнать, забрав у него дом и ничего не заплатив. Или, как вариант, оставить строителя жить в каморке под лестницей, назначив ему небольшое содержание в обмен на мелкий текущий ремонт.

Формально всё верно: после постройки дома строитель уже не нужен. Проблема в том, что выгнать строителя без оплаты — подлый и несправедливый поступок. Мало того, это одноразовый фокус: второй раз надуть строителя не получится, так как он просто откажется строить что бы то ни было для грабителей. Конечно, можно взять строителя в рабство, принудить его работать кнутом… однако эффективность рабского труда низка, а уж о качестве при такой системе и вовсе можно будет забыть.

Те же рассуждения верны и для работающего бизнеса. Торговая фирма не возникает из воздуха по щелчку пальцев. Даже если государство выделит капитал для закупки товара и прочих стартовых нужд, невозможно будет вот так сразу взять и начать работать. Кому-то нужно будет придумать план, нанять персонал, проработать бизнес-процессы и, вообще, всё организовать.

Эта организаторская работа похожа на работу строителя. Даже если привезти на стройплощадку кирпичи, брусья и прочие ингредиенты, дом не вырастет за одну ночь самостоятельно. Кому-то нужно будет смазать каждый кирпич раствором и поставить его на своё место. Куча кирпичей и готовое здание — два разных агрегатных состояния дома, на переход из одного состояния в другое нужно тратить силы, причём не случайного неумехи, а квалифицированного строителя.

Вот за эту-то организаторскую работу бизнесмен и получает деньги. Некоторые делают ровно так, как я описал: тратят год на открытие нового завода, потом получают свой гонорар от владельца завода и едут открывать следующий завод. Большая часть бизнесменов, однако, продаёт свой труд «в рассрочку». Бизнесмен вкладывает силы и деньги в строительство, планируя вернуть вложения и получить оплату за свои труды позже, когда завод заработает. Со стороны работа капиталиста кажется иногда очень лёгкой, — бери отцовские капиталы, да покупай на них ценные бумаги, — однако, во-первых, это вырожденный случай, а во-вторых, как мы недавно обсуждали, розничные инвесторы экономике также очень нужны:

https://olegmakarenko.ru/2085534.html

Некоторые «щедрые» социалисты говорят: да, мы понимаем, что на открытие бизнеса нужны ресурсы. Пусть капиталист окупит купленные станки, пусть он получит доход, достаточный, чтобы покрыть риски. Когда завод окупится, капиталист должен отдать завод нам, ибо дальше он превращается в паразита и может быть справедливо изгнан.

Ту же логику можно применить и к строителю. Давайте назначим строителю достаточный для пропитания паёк и рабочую робу, выделим ему койку в бараке. Как только здание будет построено, выгоним строителя на мороз, оставив его ровно в том же финансовом положении, что и до захвата в рабство…

Подведу итог

Все эти разговоры о прибыли, которую капиталисты якобы не имеют права получать, сводятся в итоге к попыткам оправдать грабёж своего ближнего. Так как никто не хочет работать бесплатно, — особенно на грабителей, — социализм в итоге неизбежно скатывается к принудительному труду, который обеспечивается при помощи запрета частной собственности, запрета на эмиграцию и запрета на «тунеядство».