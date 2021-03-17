Натали Портман и Бенжамен Мильпье побывали в национальном парке Блу-Маунтинс в Австралии: редкие фото

Натали Портман редко попадает в объективы папарацци – как в одиночестве, так и с семьей, и так же редко выкладывает что-то личное на своей Instagram-странице. Тем не менее, на нее подписано более 7 миллионов человек, и несколько часов назад Натали все же порадовала их семейным кадром с мужем Бенжаменом Мильпье. Актриса поделилась фотовпечатлениями от посещения национального парка Блу-Маунтинс, который находится в штате Новый Южный Уэльс в Австралии.

Самый любимый человек, с которым хочется исследовать Блу-Маунтинс… – подписала снимок Натали.

Как известно, пара проживает попеременно во Франции и Америке, но поездка на далекий материк – отнюдь не отпуск, как можно было бы подумать. Натали и Бенжамен находятся в Австралии уже несколько месяцев – там проходят съемки фильма “Тор: Любовь и гром”, где Портман играет одну из главных ролей. Работа над картиной ведется в Сиднее, но, по-видимому, в графике выдался перерыв, поэтому супруги решили съездить в национальный парк, который находится неподалеку. Остановились Натали и Бенжамен, судя по тегу, на курорте One&Only Wolgan Valley.

Напомним, Натали Портман и Бенжамен Мильпье начали встречаться во время съемок фильма “Черный лебедь”, в котором она исполнила главную роль, а он был хореографом-постановщиком. В декабре 2010 года представители пары сообщили, что Портман и Мильпье обручились. Уже 4 июня 2011-го на свет появился их первенец, сын Алеф Портман-Мильпье, а через год молодые родители поженились. Дочь Амалия родилась у пары 22 февраля 2017-го.

В интервью прессе актриса крайне редко говорит о детях или супруге. Но в разговоре с представителем российского HELLO! в 2018 году рассказала, как Бенжамен готовил ее к съемкам в картине Vox Lux, в котором ей вновь – после “Черного лебедя” – нужно было танцевать на экране:

У меня были репетиции. И проходили очень весело, потому что я смогла наконец-то вновь поработать с мужем. Бен сделал это в качестве доброй услуги: согласился отработать со мной все движения дома, втиснул это в свое расписание. А в итоге так увлекся процессом, что поставил хореографию для всех артисток, выступавших вместе со мной. Это было ужасно мило – приходить домой на занятия к личному тренеру. (Улыбается.)