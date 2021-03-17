 

Путин лично контролировал влияние украинского нардепа Деркача на выборы президента США – американская разведка

17.03.2021, 11:42, Новости дня
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Президент России Владимир Путин наблюдал за действиями депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача, которого США впоследствии признали российским агентом. Об этом говорится в докладе офиса директора национальной разведки США, который подготовили 15 марта.

“Мы считаем, что Путин держал под наблюдением деятельность Деркача, украинского депутата, который сыграл значительную роль в российском влиянии на выборы президента США. Деркач связан с чиновниками и спецслужбами РФ”, – говорится в отчете.

Американская разведка пришла к выводу, что Россия считала кандидатуру на пост президента демократа Джо Байдена нежелательной для ее национальных интересов, поэтому направила. По оценке разведки, Кремль влиял на предвыборную кампанию в США с целью очернить Байдена. К этим действиям были причастны представители разведки России, СМИ, сети троллей и лица, связанные с Украиной, в частности, Деркач.

В докладе упоминается имя украинского бизнесмена и партнера американского политтехнолога Пола Манафорта Константина Килимника. Он вместе с Деркачем занимались подрывом связей США и Украины, отметила разведка. 

“Деркач, Килимник и аффилированные с ними люди использовали влиятельных людей в Штатах, чтобы через медиаканалы доносить свои нарративы до американских чиновников и аудитории”, – сказано в тексте доклада. 

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с Путиным и Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач говорил, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

США ввели санкции против Деркача в сентябре 2020 года “за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году”. Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как “фабрика троллей”).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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