Первый мэр Севастополя Семенов: Янукович рассматривал Крым как пополнение собственного кармана. Ввергнул страну в хаос, сбежал в Россию, и сдал не только Крым, но Украину в целом

Все президенты Украины несут ответственность за то, что произошло с Крымом. Об этом первый мэр Севастополя Виктор Семенов рассказал в интервью изданию “ГОРДОН”.

“Потому что до 2014 года настоящей адаптации жителей Севастополя, чтобы произошел мирный переход из одной системы координат в другую (из советской в украинскую), так и не случилось. Единственным человеком, который понимал значение Севастополя и до 1998 года обращал внимание на город, был Леонид Кучма”, – сказал он.

По мнению Семенова, большая ответственность лежит на Викторе Ющенко, который хотел, чтобы Черноморский флот до 2017 года покинул Севастополь. После этого украинско-российские отношения ухудшились.

“Но дальше всех зашел Виктор Янукович, который рассматривал Крым как проект пополнения собственного кармана. Ввергнул страну в хаос, сбежал в Россию, он сдал не только Крым, но Украину в целом, пригласив вводить российские войска”, – сказал Семенов.

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Виктор Семенов руководил Севастополем с 1992-го по 1998 год. С 1998-го по 2004 год являлся генеральным консулом Украины в Санкт-Петербурге. Был участником смешанной российско-украинской комиссии по сотрудничеству, где с октября 1997 года по сентябрь 1998 года возглавлял подкомиссию по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Затем в ранге посла по особым поручениям МИД Украины с 2004-го по 2014 год был заместителем председателя этой же комиссии. В начале 2014 года Семенов возглавлял рабочую группу в МИД Украины по ситуации в Крыму и Севастополе.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, позже получившие название Революция достоинства, которые привели к смене власти. После них Янукович покинул столицу. В связи с невыполнением Януковичем президентских функций 23 февраля 2014 года исполняющим обязанности главы государства стал спикер парламента Александр Турчинов.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

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