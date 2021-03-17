 

Наливайченко: СБУ открыла дело против компании головы НКРЭКУ “Киевэлектромонтаж”

17.03.2021, 11:42, Новости дня
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Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование по факту махинаций компании “Трест Киевэлетромонтаж” председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка при получении средств от коммунального предприятия “Киевгорсвет” на ремонт сетей наружного освещения в Киеве. Об этом сообщилв Facebook народный депутат от “Батьківщини”, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко со ссылкой на официальные данные Службы безопасности Украины.

“В ходе осуществления досудебного расследования установлено, что в течение 2018–2019 годов должностные лица КП “Киевгорсвет” по предварительному сговору с должностными лицами ОАО “Трест Киевэлектромонтаж” совершили присвоение, растрату в особо крупном размере бюджетных средств при выполнении работ по капитальным ремонтам сетей наружного освещения г. Киева с заменой ртутных и натриевых светильников на светодиодные светильники”, – сообщил нардеп.

Он отметил, что расследование в отношении компании главы НКРЭКУ осуществляется в рамках уголовного производства №42018000000002562. Следственные действия проводит Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области.

По его информации, сотрудники СБУ изъяли документы и копии договоров с актами приема-передачи между КП “Киевгорсвет” и ОАО “Трест Киевэлектромонтаж”.

В целом “Трест Киевэлектромонтаж”, по данным экс-главы СБУ, получил от КП “Киевгорсвет” заказ на сумму 132,5 млн грн.

Наливайченко подчеркнул, что по данным официальной декларации главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, ему принадлежит 10% в компании Deelack Investments Limited (Кипр). Эта структура в свою очередь владеет 9,16% акций ПАО “Трест Киевэлектромонтаж”.

“Призываю СБУ профессионально и объективно расследовать дело о возможных махинациях связанной с главой НКРЭКУ компании при получении государственного финансирования. Важно, чтобы расследование было максимально публичным и прозрачным ввиду того, что бенефициаром компании “Трест Киивелектомонтаж” является топ-чиновник Валерий Тарасюк”, – подчеркнул политик.

https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/posts/3097771133792209

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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