 

“Уровень удовольствия зашкаливает”. Жена Бабкина снялась в бане топлес

17.03.2021, 11:42, Новости дня
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Жена украинского певца Сергея Бабкина блогер Снежана Бабкина 16 марта в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена топлес в бане.

Бабкина позирует сидя за столом, прижимая к груди два пластиковых ведра с раками.

“Коротко о моем сегодняшнем дне. Уровень удовольствия зашкаливает. Идите в баню, друзья”, – подписала она снимок.

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Публикация от Снежана Бабкина (@snezhana_babkina)

Сергей и Снежана Бабкины оформили отношения в марте 2009 года. Пара воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019), .У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта. Артур – сын Бабкиной от предыдущих отношений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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