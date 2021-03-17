“Мои горизонты стали шире”. Вика из “НеАнгелов” засветила голые ягодицы

Экс-участница украинского дуэта “НеАнгелы” Вика на своей странице в Instagram 17 марта разместила снимки, для которых позировала в раздельном купальнике с бикини. Она позировала стоя и сидя.

“Мои горизонты стали шире и дальше! Понимаете, для меня стабильность – не равно успех. Я всегда знала, что, останавливаясь и довольствуясь тем, что есть, я постепенно отстаю. Не от других, а от себя, которая могла быть на 3, 5, 10 шагов впереди. Сейчас я на этапе осознанной трансформации. Поразительно, но я каждую минуту нахожусь в предвкушении того, какой стану!” – призналась она.

Вика отметила, что жизнь – как пазл, состоит из разных кусочков, без каждого из которых картина не будет полноценна. “Сейчас один из них, наконец, лег на свое место и освободил участок для нового, следующего. Решение принято верно, впереди – новые достижения и новая я!” – написала певица.

Она добавила, что не будет раскрывать всех карт, но пообещала удивить и обрадовать своих поклонников.

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Публикация от Виктория Смеюха (@vikanablack)

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в Харькове. Вика – обладательница тембра голоса контральто.

Группа “НеАнгелы” была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. 4 марта 2021 года коллега Вики по дуэту, Слава, сообщила о прекращении деятельности группы “НеАнгелы”. Комментируя это заявление, Никитин отметил, что дуэт официально прекращает работу в публичной плоскости, а его участницы начинают сольные карьеры, но будут выступать с репертуаром и под брендом “НеАнгелов” на закрытых мероприятиях.

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