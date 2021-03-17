 

В полиции Нижневартовска рассказали о судьбе гуляющей по городу медведицы

17.03.2021, 11:39, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Судьба медведицы, гулявшей по улицам Нижневартовска (ХМАО), ее владельцу безразлична, поэтому изучаются варианты дальнейшего размещения животного, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Там пояснили, что речь идет о годовалой медведице, она по-прежнему находится в зоне оцепления в районе улицы Авиаторов.

«Никто животное не усыплял и пока не планирует (этого делать). Все это (оцепление и контроль животного) будет происходить до тех пор, пока судьбу медведицы не решат. Хозяину, насколько понятно, дальнейшая судьба животного безразлична. Ищем волонтеров, зоозащитников, которые будут готовы хищника к себе взять. Полиция точно его трогать не будет», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, медведица действительно проживала в вольере на территории гостиничного комплекса «Европа», где сейчас работает участковый, собирающий материал и выясняет, как животное могло сбежать.

«В отношении хозяина проводится проверка», – уточнили в региональном УМВД.

Глава города Василий Тихонов отметил, что медведице найдут «достойное место обитания», однако сначала усыпят, чтобы ветеринары смогли проверить, насколько сильно хищник пострадал при столкновении с автобусом.

«Ситуация была создана человеком и оказалась рисковой для жителей города. Будем разбираться. Хорошо, что никто не пострадал», – добавил Тихонов.

Ранее в Нижневартовске люди вынуждены были залезть на крышу автобусной остановки, чтобы спастись от медведя.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / ЦИК получил от регионов 11 заявок на проведение онлайн-голосования

28.02 / По обвинениям из-за беспорядков у Капитолия задержали около 300 человек

13.08 / Новый хетчбэк Volkswagen Golf R засняли без камуфляжа

03.02 / Глава МИД Украины объяснил отсутствие страны в НАТО

12.10 / Навальный вернется в Россию уже в другом качестве – Пионтковский

18.12 / Coca-Cola решила сократить более 2 тыс. рабочих мест

21.07 / Минобороны объяснило отказ от РЛС Балхаш в Казахстане

25.06 / В Москве оштрафовали на 75 тысяч рублей человека, вышедшего на Красную площадь со смайликом

26.08 / Forbes подсчитал доходы российских блогеров в Instagram

19.07 / Байден опережает Трампа на 15 пунктов – соцопрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска