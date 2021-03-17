В полиции Нижневартовска рассказали о судьбе гуляющей по городу медведицы

Судьба медведицы, гулявшей по улицам Нижневартовска (ХМАО), ее владельцу безразлична, поэтому изучаются варианты дальнейшего размещения животного, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Там пояснили, что речь идет о годовалой медведице, она по-прежнему находится в зоне оцепления в районе улицы Авиаторов.

«Никто животное не усыплял и пока не планирует (этого делать). Все это (оцепление и контроль животного) будет происходить до тех пор, пока судьбу медведицы не решат. Хозяину, насколько понятно, дальнейшая судьба животного безразлична. Ищем волонтеров, зоозащитников, которые будут готовы хищника к себе взять. Полиция точно его трогать не будет», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, медведица действительно проживала в вольере на территории гостиничного комплекса «Европа», где сейчас работает участковый, собирающий материал и выясняет, как животное могло сбежать.

«В отношении хозяина проводится проверка», – уточнили в региональном УМВД.

Глава города Василий Тихонов отметил, что медведице найдут «достойное место обитания», однако сначала усыпят, чтобы ветеринары смогли проверить, насколько сильно хищник пострадал при столкновении с автобусом.

«Ситуация была создана человеком и оказалась рисковой для жителей города. Будем разбираться. Хорошо, что никто не пострадал», – добавил Тихонов.

Ранее в Нижневартовске люди вынуждены были залезть на крышу автобусной остановки, чтобы спастись от медведя.