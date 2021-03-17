 

Компания Apple договорилась с правительством РФ об установки российских программ на iPhone

17.03.2021, 11:38, Новости дня
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Как уже сообщалось, с первого апреля на территории РФ начинают действовать поправки к законодательству о защите потребительских прав. Оно касается и программного обеспечения на иностранных гаджетах.

В компании Apple заявили, что уже провели успешные переговоры с представителями правительства РФ и достигли соглашения по всем вопросам, касающимся новых правил поведения на рынке.

В частности, покупая на территории РФ iPhone или другое электронное устройство, потребитель при первой активации увидит список из отечественных программ, которые тут же будут установлены на гаджет. Весь софт закачивать не обязательно. Если какие-либо программы не нужны, от них можно будет отказаться, поясняют представители Apple.



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