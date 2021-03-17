Китайцы научились превращать солнечную энергию в жидкое топливо

В данном вопросе Китай оказался мировым лидером, поскольку именно специалисты из этой страны первыми предложили эффективную технологию превращения солнечной энергии в метанол. Последний, напомним, является неплохим заменителем бензина.

Преимущества метанола в том, что при его сжигании образуется меньше парниковых газов и практически нет ядовитых веществ, присутствующих в продуктах сгорания нефти и дизтоплива.

Благодаря новой технологии, которую китайцы намерены в кратчайшие сроки внедрить на промышленном уровне, страна собирается уменьшить выбросы СО2 минимум на 2 тыс. т. Это только от первых промышленных партий экологически чистого топлива, которые за год не превысят 1,5 тис. т.