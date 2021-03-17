В Москве началась реставрация двух знаковых объектов культурного наследия

Дом на набережной

В начале марта началась реставрация Императорского воспитательного дома. Комплекс зданий на Москворецкой набережной заложили при императрице Екатерине II в 1764 году по проекту архитектора Карла Бланка.

Воспитательный дом – крупнейшее строение Москвы дореволюционного периода и одно из самых значимых сооружений эпохи раннего классицизма. Пять зданий комплекса являются объектами культурного наследия.

До 1917 года здесь располагался Николаевский сиротский институт. После прихода к власти большевиков комплекс зданий заняли профсоюзы, затем Институт педиатрии. В 1938 году в Воспитательный дом поселилась Военная академия, позже ставшая Военной академией ракетных войск стратегического назначения.

“Дом стоит на берегу Москвы-реки, в единой красной линии вместе с Кремлем. Дальше – высотка на Котельнической набережной и мосты”, – отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

“По пяти объектам культурного наследия, входящих в ансамбль Воспитательного дома, предстоит провести полный комплекс реставрационных работ, – рассказали “Дни.ру” в пресс-службе компании “Бецкой”. – Полноценной реставрации в зданиях не было никогда, только перестройки и текущие ремонты. Везде будет выполнено укрепление фундаментов, реставрация кирпичной кладки стен, заделка трещин, в том числе и в сводах, реставрация чугунных плит, входных групп, балконов, воссозданы оконные заполнения на единый исторический период, в том числе скобяные изделия (ручки, петли, запорные механизмы). Везде будут отреставрированы фасады и кровельные покрытия”.

Сложность реставрации Воспитательного дома состоит в нехватке достоверной информации о строительных конструкциях здания, отметили в компании. “Мы много знаем о развитии института Воспитательного дома, о том, какие организации занимали это здание, как менялось расположение перегородок и назначение помещений. Но только сейчас, во время комплексных научных исследований и раскрытия зондажей, мы узнали, где располагались первоначальные дверные проемы”, – рассказали в пресс-службе.

Для своего времени Воспитательный дом был уникальным сооружением с точки зрения масштаба. Даже сегодня два основных здания комплекса представляют собой грандиозные по высоте и протяженности сооружения, перекрытые различными по типу сводами, отметили в компании “Бецкой”. Все эти особенности реставраторам предстоит сохранить, укрепить и передать потомкам.

В более чем двухвековой истории Воспитательного дома не обошлось и без потерь. “На крыше главного здания, так называемой “корделожи” сегодня утрачены два венчающих барабана. Они обозначали местоположение двух домовых церквей, которые предполагалось расположить в здании, одна – во имя небесной покровительницы Екатерины II – Святой Великомученицы Екатерины, а вторую так и не обустроили”, – заключили представители пресс-службы.

Музей у стен Кремля

Почти одновременно с Воспитательным домом началась реставрация музея Отечественной войны 1812 года. Краснокирпичное здание построено в 1892 году в популярном в то время псевдорусском стиле. Архитектор Дмитрий Чичагов обыграл фасады с помощью кокошников и других традиционных русских элементов.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения. До революции в нем размещалась Московская городская дума, в советское время – музей Владимира Ленина. В 2012 году в здание переехал музей Отечественной войны 1812 года. Сейчас он входит в комплекс Государственного исторического музея.

Реставраторам предстоит провести работы по фасадам, кровле и крыльцу, рассказала “Дни.ру” главный архитектор Исторического музея Ольга Стригун. “Специалистам придется восстанавливать декор фасада, примыкающего к переходу с Площади революции на улицу Никольская из разных материалов: кирпича, керамики (цветочки и колонки), белого камня и гранита”, – уточнила она.

По ее словам, сложность реставрации здания музея Отечественной войны в том, что он расположен в самом в центре города, где действуют различные ограничения. “Например, на ограниченный въезд машин, – сказала Стригун.

Особняк из сказки

В 2021 году планируется восстановить более 100 памятников московской архитектуры. Одной из первых в этом году завершилась реставрация особняка Лопатиной на Большой Никитской улице. Уникальное здание в неорусском стиле со сказочными фасадами притягивает взоры каждого, кто проходит мимо.

Построенный в 1876 году особняк давно нуждался в реставрации. Восстановление шедевра неорусского стиля прошло в четыре тапа, рассказал “Дни.ру” руководитель проекта Евгений Кокорев. Специалистам приходилось учитывать множество нюансов, ведь особняк Лопатиной – действующая резиденция посла Бразилии.

“Необходимо было не только восстановить прежний облик здания, но и приспособить его под потребности времени. А это современная начинка, сложная система кондиционирования. Вписать все это в действующее посольство и объект культурного наследия – всегда проблема”, – говорит Кокорев.

На первых двух этапах реставраторы укрепили конструкции и усилили фундамент, оштукатурили стены, обработали деревянные и металлические элементы здания огнезащитными составами. В ходе третьего этапа специалисты занялись восстановлением интерьеров.

По словам Кокорева, к моменту реставрации от прежних интерьеров не сохранилось почти ничего. “С конца 1920-х годов в здании размещалось общежитие старых большевиков, а в 1960-е годы в особняк заехало посольство Бразилии – был сделан ремонт с перепланировкой. От старых интерьеров почти ничего не осталось – это были голые стены и потолки”, – поделился эксперт.

Некоторые элементы интерьера специалисты восстанавливали с нуля. Например, реставраторы воссоздали полы, используя образцы паркета XIX века, рассказал Кокорев.

По его словам, в одном из залов были уникальные обои, которые производились с 1840 года. В их основе – рисунки одного из участников научной экспедиции в Бразилию, организованной генконсулом России в Рио-де-Жанейро бароном Григорием Лангсдорфом.

“На базе этих рисунков фабрика сделала новые обои. Бразильское посольство их заказало, и нам удалось воссоздать прежний облик зала”, – отметил реставратор.

На последнем этапе специалисты восстановили фасад особняка, привели в порядок все декоративные элементы. “Изначально на фасаде дома было много изразцов, но какие-то были утрачены, а другие находились в плохом состоянии. Мы использовали сохранившиеся элементы для воссоздания утраченных элементов. Отреставрирован каждый кирпич, каждый шов на фасаде”, – рассказал Кокорев.

Жемчужина Сколково

В Москве памятники культурного наследия есть и далеко за пределами исторического центра. В начале марта завершилась реставрация усадьбы Гусева Полоса в Можайском районе на территории инновационного центра “Сколково”. Впервые усадьба упоминается в документах XVIII века, а дошедший до нашего времени главный дом и парк построены в начале прошлого столетия.

Восстановление усадьбы длилось шесть лет. Когда специалисты пришли на объект, он находился в аварийном состоянии, рассказала в беседе с корреспондентом “Дни.ру” архитектор-реставратор Ольга Гринина.

“Было очень много разрушений, с каждым днем усадьба ветшала. Из-за неправильно устроенной кровли постоянно намокали стены, а поскольку здание бревенчатое, то оно буквально гнило”, – отметила она.

Вернуть зданию былое великолепие стоило больших усилий, признается Гринина. Для возвращения усадьбе исторического облика реставраторам пришлось поднять большое количество архивных и фотоматериалов.

“Восстановлена расстекловка окон, возвращены исторические оконные и дверные проемы, воссозданы интерьеры парадного зала, включая лепнину, по сохранившимся образцам восстановлена паркетная доска, стены оштукатурены и обтянуты тканевыми обоями”, – перечислила специалист.

В советское время в усадьбе Гусева Полоса располагался дом отдыха – здание подверглось серьезной перепланировке. Реставраторы вернули максимально историческую планировку здания, убрали советские перегородки.

Особая гордость реставраторов усадьбы – мраморная лестница. “К началу работ она находилась в плохом состоянии: многие ступени были с огромным количеством сколов, – говорит Гринина. – Мы нашли мрамор почти такого же цвета, как сами ступени, превратили это в крошку, сами разработали из имеющихся на сегодняшний день материалов связующие вещества и восстановили лестницу”.

Реставрация коснулась и усадебного парка. Специалисты восстановили исторический вид подпорной стенки террасы и воссоздали изначальную конфигурацию дорожек.