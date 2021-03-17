Медленно ходящие люди подвержены повышенному риску смертности от COVID-19

Исследователи проанализировали данные более 400 тысяч человек старше 60 лет, собранные в Биобанке Великобритании, в том числе информацию об их индексе массы тела и скорости ходьбы.

Участники самостоятельно оценили, как они обычно передвигаются по улице — медленным шагом (3 мили в час и меньше), умеренным (3-4 мили в час) и быстрым (от 4 миль в час).

В этой когорте зарегистрирован 1001 случай тяжелого течения коронавируса и 226 смертей, связанных с ним. Анализ показал, что люди, которые «еле ноги передвигают», но при этом имеют вес в пределах нормы, в 2,4 раза чаще заболевают COVID-19 по сравнению с их более энергичными сверстниками. Риск смерти от коронавируса у них повышен почти в четыре раза.

У людей, которые ходят умеренным шагом, вероятность тяжелого течения коронавируса на 13% выше по сравнению с теми, кто передвигается со скоростью более 4 миль в час. Риск летального исхода в этой группе на 44% больше.

– Люди, которые медленно ходят, имеют наиболее высокий риск тяжелого течения и смертности независимо статуса ожирения, — написали авторы исследования.

По мнению ученых, скорость ходьбы — это самый простой и легко измеряемый показатель общего физического состояния человека. Если человек постоянно медленно передвигается, это значит, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем и он постоянно плохо себя чувствует. В то же время быстрый энергичный шаг указывает на хорошую физическую форму и здоровую сердечно-сосудистую систему.

– Следует рассмотреть возможность включить в научные исследования скорость ходьбы как простой показатель физического состояния пациента и как потенциальный предиктор клинических исходов COVID-19, — считают авторы.