 

МИД отреагировал на доклад разведки США о «вмешательстве» РФ в выборы

17.03.2021, 11:16, Новости дня
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Заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Никаких оснований для такого рода умозаключений нет и быть не может. Это очередной информационный вброс, там нет ничего другого, кроме рассуждений в духе того, что, по всей видимости, за некими действиями, которые не устраивают американскую сторону, стоят структуры имеющие отношение к России», – сказал Рябков РИА «Новости», комментируя содержание доклада.

Дипломат подчеркнул, что в работе американского госаппарата «давно произошла подмена понятий». «Под заранее заданные результаты, под определенные установки подгоняются любые доклады или любые сведения, которыми располагают или не располагают те или иные структуры», – сказал замглавы российского МИД.

Напомним, в докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.

Посольство РФ в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года.



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