В США родился ребенок с антителами к коронавирусу

В американском штате Флорида выявили случай рождения ребенка, в крови которого были найдены антитела к коронавирусу, переданные ему от вакцинированной матери, заявили местные ученые.

По словам педиатров Пола Гилберта и Чада Рудника, на 36-й неделе беременности медработница – мать новорожденной девочки – получила прививку вакцины Moderna. На 39-й неделе женщина родила здорового ребенка, передает РИА «Новости».

«Мы проверили пуповину ребенка, чтобы посмотреть, передаются ли антитела от матери ребенку, что происходит в случае с другими вакцинами, которые вводятся во время беременности», – сказал педиатр.

Он указал, что в результате специалисты выяснили, что у ребенка были антитела к COVID-19. «Насколько нам известно, это первое в мире сообщение о рождении ребенка с антителами после вакцинации», – подчеркнул Гилберт.

В свою очередь, педиатр Рудник заявил, что в ближайшие месяцы «будут рождаться тысячи, тысячи младенцев у матерей, прошедших вакцинацию».

Ранее сообщалось, что врачи Тверской областной клинической больницы (ОКБ) спасли беременную женщину, которая поступила к ним с коронавирусом и 100% поражением легких. В послеродовом периоде она провела в реанимации 35 суток.