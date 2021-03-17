 

По «протестным» уголовным делам в Белоруссии осудили более 400 человек

17.03.2021, 11:16, Новости дня
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Более 400 человек осуждены в Белоруссии по уголовным делам, заведенным после несанкционированных акций протеста, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры страны.

В сообщении ведомства указывается, что «прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 лица, которые связаны с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока, их публичным оскорблением, осквернением надписями чужого имущества, хулиганством, надругательством над государственной символикой», передает РИА «Новости».

Указывается также, что «более 400 лиц уже осуждены».

Напомним, после прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции сторонников оппозиции.

В марте сообщалось, что дело о подготовке к беспорядкам в Белоруссии было направлено в Верховный суд.



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