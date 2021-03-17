 

Мнение: Никогда такого не было…

17.03.2021, 11:06, Разное
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Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года, об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты за 2020 год. Аудиторы напоминают, что рост цен на топливо в мае 2018 года вынудил власти принять экстренные меры. "В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности", – отмечается в документе.

Никогда такого не было, и вот опять ©

Повышение цен на топливо в России имеет только одну ключевую причину – налоговое регулирование. Режим-банкрот вводит новые и повышает имеющиеся акцизы, налоги и сборы на всё. Топливо представляет из себя идеальный товар для того, чтобы облагать его бесконечно увеличивающимися поборами. Деваться некуда, люди будут вынуждены покупать его по любой цене. А кто не покупает его напрямую на АЗС, все равно будет платить косвенно – через повышение цен на все товары.

Именно поэтому возникает чисто российский парадокс, когда колебания цен на нефть в любую сторону приводят к повышению цены на топливо, а в случае если цены на нефть находятся примерно на одном уровне, повышение цены на бензин объясняется инфляцией. Никакого рынка здесь нет и быть не может. И никакой борьбы с повышением цены на топливо при таких вводных тоже не предвидится – а как еще сокращать кассовые разрывы? При таких-то тратах бюджета в никуда?

Плесень в дворцах, знаете ли, сама себя не выведет. И полдесятка войн – они тоже не бесплатные. А есть еще бесчисленные кормушки для правящего сословия – где оно будет харчеваться? Так что весь этот праздник жизни оплачивает население и только оно. Другого источника наполнения бюджета не предвидится, особенно на фоне падения всех показателей.

Источник: Эль Мюрид



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