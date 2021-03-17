Павел Воля рассказал о сюрпризе в день рождения от Ляйсан Утяшевой: “Второй раз делать этого не буду”

В минувшее воскресенье, 14 марта, Павел Воля праздновал день рождения – ему исполнилось 42 года. Цифра, вроде бы, обычная, не юбилей, но для Ляйсан Утяшевой такие мелочи не имеют значения – она устроила мужу такой праздник, который он точно запомнит на всю жизнь. По случаю 42-летия Павел и Ляйсан с сыном Робертом и дочерью Софией прилетели в Дубай. Как отметила спортсменка, темой этого дня она с детьми выбрала “высоту”. Утро Павел встретил в небе – и речь не про самолет, а вечер провел в самом высоком ресторане мира.

42 года. Полёт нормальный. Спасибо всем за поздравления, всем знакомым и незнакомым со всех концов Земли. @liasanutiasheva, спасибо за все сюрпризы. Так это приятно, моя дорогая! Так ценно. Так дорого. Я вас очень сильно люблю. Всех. Очень,

– писал Павел в день рождения. А сегодня резидент Comedy Club детальнее описал сюрприз:

Когда в предыдущем посте я писал, что “полёт нормальный”, я ещё не знал, что меня ждёт настоящий полёт. Это был сюрприз от @liasanutiasheva. Это было неожиданно и необыкновенно. За одну минуту я переоценил многое. Жизнь прекрасна. Как же это круто. Второй раз делать этого не буду. Пока не буду)))

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Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)

Ляйсан на своей страничке в Instagram рассказала обо всем подробнее:

С днём рождения @pavelvolyaofficial Этот праздник наш с детьми самый любимый! Мы от начала до конца организаторы твоего праздника, и это всегда счастье видеть, что ты радуешься, как ребёнок! Сегодня рядом вся наша огромная семья, как ты и мечтал… Будь счастлив! Самый лучший папа, муж, друг, человечище!Люблю.

P.S. тематика дня рождения —высота! Папа наш впервые сегодня прыгнул с парашютом, взял высоту 4 км. А сейчас мы в самом высоком и лучшем ресторане мира @atmospheredubai

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Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)