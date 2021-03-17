Мнение: Эшелон с плагиатом

Историк Григорий Циденков d_clarence о текущем развитии ситуации с плагиатом Яхиной.

Друзья, постараемся в ближайшее время подготовить и выпустить обзор по источниковой базе Гузели Яхиной. Проблема в том, что я совершенно не мог себе представить такого объема работы (а у меня пары, написание статей, подготовка к конференциям и ФОС с РПД – люди знающие поймут).

Во-первых, 90% источников никак не относятся к теме эвакуации детей во время голода. Те, что можно притянуть – косвенные, либо не про Казань.

Во-вторых, отсутствуют все значимые источники по теме.

В-третьих, большинство источников либо указаны неправильно, либо относятся к более поздним годам (газеты) и т.д. и т.п.

В-четвертых, архивные ссылки, которые дает Яхина, часто не бьются.

В-пятых, когда Яхина пытается рассказывать о своих источниках, то просто сочиняет из головы, показывая, что она их не читала.

В-шестых, сейчас Яхина начинает называть новые источники, всплывающие в обсуждениях скандала, которых нет ни в ее списке, ни в ее ранних выступлениях.

В-седьмых, источники, которые Яхина называет основными – тоже не по теме, но, самое смешное, легко прослеживается откуда она их взяла.

Улыбнуло, что в начале списка она приводит диссертацию профессора Полякова – действительно фундаментальный и уважаемый труд 2000-х годов. И дело даже не в том, что диссертация совсем о другом (причины, масштаб голода) и была написана до выявления массы новых документов в иностранных и региональных архивах. И даже не в том, что Яхина ее название приводит неправильно. Дело в том, что историки голода ее часто указывают в статьях как дань уважения первому монументальному труду в нашей области. Такой оммаж, если хотите. Но вставлять ее в список литературы в узкой теме – это примерно как указывать основным источником Карамзина в статье о тюркском влиянии на русский военный доспех или о технике литья колоколов в первой половине XVI века.

Вообще, по источникам складывается ощущение, что Яхина раздумывала над романом о беспризорниках вообще, но не могла самостоятельно найти подходящие для литобработки труды. А потом раз – и всплыла тема голода.

По заимствованиям. Просто приведу еще раз ссылки на ключевые посты:

https://d-clarence.livejournal.com/85885.html

https://d-clarence.livejournal.com/77805.html

https://d-clarence.livejournal.com/39049.html

Здесь она, судя по всему, узнала об Асе Калининой (в одном интервью я, кажется, назвал ее "Давыдовой" – прощу прощения):

https://d-clarence.livejournal.com/165157.html…

Роман вышел – можно сравнивать. Кому лень – можно еще раз посмотреть и послушать как Гузель Яхина пересказывает его сюжет с 9.55:

https://web.facebook.com/presstass/videos/434406317632708

Пожалуйста, читайте, смотрите, сравниваете – все открыто.

По косякам романа.

Нет.

В одиночку – это неприподъемный труд. Они на каждой странице, а я человек занятой (ФОСы, опять же). Здесь нужен большой коллектив с массой свободного времени. Ограничимся только самыми очевидными.

Когда все запишем и смонтируем – не знаю, времени и правда нет. Но раз Яхина оставила без ответа предложение бескорыстного примирения и продолжает громоздить нелепицы, то время выкроим.

https://d-clarence.livejournal.com/413734.html – цинк

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