 

В Киеве покажут шоу Wish от артистов Cirque Du Soleil и финалиста America’s Got Talent

17.03.2021, 10:54, Новости дня
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В Киеве покажут шоу Wish от Art Vision Production, созданное цирковыми артистами Aurelia Cats и финалистом America’s Got Talent Viktor Kee. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщила Magicbox Agency.

Wish – это 80-минутная многожанровая постановка, сочетающая современное цирковое искусство, физический театр, комедию, магию и визуальные образы. В шоу задействованы актеры знаменитого Cirque Du Soleil, золотые медалисты и обладатели Гран-при крупнейших фестивалей цирка всего мира.

ВИДЕОВидео: Got Talent Global / YouTube

В центре сюжета постановки Wish – таинственное путешествие девушки, загадавшей на свой день рождения желание, которому суждено было исполниться. “На своем пути она встречает Магию и Свет – двух таинственных существ, которые проводят ее в удивительный мир, полный невероятных талантов, и освещают ей путь, на котором и раскрывается то самое заветное желание – ее талант! История Wish передает зрителям яркое и вдохновляющее послание о том, что талант – это дар, спрятанный внутри каждого из нас, который ждет его открытия!” – говорится в описании мероприятия.

В шоу Wish сочетаются такие изобразительные элементы, как физический театр, современный танец, комедия, театральная иллюзия, эквилибристика, жонглирование, акробатика, воздушные ткани, воздушные ремни и интерактивные визуальные эффекты, включая особенный дизайн света и визуальную графику.

Шоу основано на музыке известного французского композитора Remy Bailet, специально написанной для представления в сочетании с популярными мелодиями современной
музыкальной индустрии.

Постановку Wish в Киеве покажут 6 апреля – в Международном центре культуры и искусств “Октябрьский дворец”. До этого – 3-го и 4 апреля – в Национальной филармонии в Одессе. 

Билеты можно купить здесь.

ВИДЕОВидео: Magic Box Association / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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