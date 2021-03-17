 

Россия перед выборами в США проводила кампанию по очернению Байдена, Путин лично это санкционировал – американская разведка

17.03.2021, 10:54, Новости дня
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Российские власти во время президентских выборов прошлого года в США организовали кампанию по очернению кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сказано в докладе офиса директора национальной разведки США, который подготовили 15 марта.

По данным разведки, несколько организаций, подконтрольных правительству РФ, проводили операции по подрыву общественного доверия к избирательному процессу. Кроме этого, целью таких операций была поддержка бывшего президента США Дональда Трампа и обострение социально-политических разногласий внутри страны. Авторы доклада полагают, что эти действия санкционировал президент России Владимир Путин.

В документе подчеркивается, что разведка не зафиксировала каких-либо кибератак со стороны России на инфраструктуру проведения выборов.

“Основной стратегией Москвы на этих выборах стало влияние разведки на общественные нарративы, в частности, распространение ложных обвинений в адрес Байдена в СМИ, среди американских чиновников и приближенных к президенту Трампу”, – отметили в Национальной разведке США. 

В президентские выборы вмешивались и другие страны – Иран, Куба, Венесуэла, а также представителей ливанского движения “Хезболла”. Их влияние было минимальным. Следов вмешательства Китая разведка не обнаружила. По мнению авторов доклада, в Пекине решили сосредоточиться на экономическом влиянии и конкуренции со Штатами и лоббировании своих интересов внутри страны.

В июле прошлого года Байден заявил, что Китай и Россия пытаются вмешаться в президентские выборы. По его словам, такие данные предоставила разведка США. Глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) при министерстве внутренней безопасности США Кристофер Кребс говорил в ноябре, что во время выборов президента США свидетельств иностранного вмешательства не обнаружили.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. Россия эти обвинения отвергает.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, а Трамп – 232. Байден вступил в должность президента США 20 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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