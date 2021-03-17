В российском селе пять человек погибли от взрыва телевизора. Перед этим они выпивали спиртные напитки

В поселке Филатовский Тамбовской области России в жилом доме взорвался телевизор, погибли пять человек, рассказали в областной прокуратуре 16 марта.

Тела четырех мужчин и одной женщины обнаружили в жилом доме по улице Совхозной. По предварительной информации, хозяин дома, два его брата, их знакомые, жители этого же села, мужчина и женщина после распития спиртных напитков остались ночевать в доме.

“В одной из комнат взорвался телевизор, в результате его возгорания произошло сильное задымление. Находившиеся в соседней комнате люди отравились угарным газом”, – отметили в прокуратуре.

Возраст погибших – от 45 лет до 61 года. Детей среди пострадавших и погибших нет, уточнили в следкоме Тамбовской области. В одной из комнат обнаружены следы локального возгорания и оплавления корпуса телевизора.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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