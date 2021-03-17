 

“Неправильно поняли”. Звезда фильмов “Жмурки” и “Левиафан” Серебряков вернулся в Россию из Канады

17.03.2021, 10:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский актер Алексей Серебряков вернулся в Россию. Об этом 17 марта сообщило издание Super.

На одной из московских кинопремьер 16 марта Серебряков заявил, что вернулся в Россию из Канады, где проживал некоторое время. По словам актера, он не живет на две страны.

В телефонном разговоре с корреспондентом Super Серебряков заявил, что его неправильно поняли».

“Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить”, – сказал он.

Серебряков не ответил на вопрос, что его не устроило в Канаде. Он отметил, что сравнивать, в какой стране лучше жить, нелепо.

Алексей Серебряков родился 3 июля 1964 года в Москве. Он заслуженный (1998) и народный артист России (2010).

Наиболее известные фильмы с участием Серебрякова – “Левиафан”, “Жмурки”, “Жесть”, “Груз 200”, “Глянец”, “Обитаемый остров”, “ПираМММида”, “Метод”.

Алексей Серебряков женат на танцовщице Марии. Она работала в Канаде на протяжении нескольких лет. У пары трое детей: дочь Марии от первого брака и двое приемных сыновей.

В Канаду Серебряков переехал в 2011 году. “Я уехал в Канаду не потому, что там комфортней и сытнее. А потому что, во-первых, там в два раза дешевле жить. И, во-вторых, чтобы мои дети расширили горизонты. Чтобы они увидели: мир большой. В этом мире выгодно быть открытым, честным, ответственным, доброжелательным, улыбчивым”, – говорил он в интервью KP.ru, опубликованном 26 февраля 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Грузия оценила конфликт между Азербайджаном и Арменией

11.09 / Бахрейн подписал мирное соглашение с Израилем

07.08 / “Тут все-таки линия столкновения”. Главком ВСУ заявил, что боевики стреляют, но неприцельно

12.01 / Стало известно, почему жители итальянского острова не болеют COVID-19

12.03 / В Великобритании представили новую технологию сбора нефти с поверхности моря

16.07 / Белый дом не исключил введения запрета на въезд китайских коммунистов в США

20.08 / В Украине обновили разделение на карантинные зоны

07.10 / Политика: На выборах 2021 года состоится последнее дерби Жириновского и Зюганова

11.08 / Московская биржа открылась ростом

11.09 / Силы ПВО СНГ «уничтожили» семь самолетов-нарушителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска