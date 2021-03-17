“Неправильно поняли”. Звезда фильмов “Жмурки” и “Левиафан” Серебряков вернулся в Россию из Канады

Российский актер Алексей Серебряков вернулся в Россию. Об этом 17 марта сообщило издание Super.

На одной из московских кинопремьер 16 марта Серебряков заявил, что вернулся в Россию из Канады, где проживал некоторое время. По словам актера, он не живет на две страны.

В телефонном разговоре с корреспондентом Super Серебряков заявил, что его неправильно поняли».

“Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить”, – сказал он.

Серебряков не ответил на вопрос, что его не устроило в Канаде. Он отметил, что сравнивать, в какой стране лучше жить, нелепо.

Алексей Серебряков родился 3 июля 1964 года в Москве. Он заслуженный (1998) и народный артист России (2010).

Наиболее известные фильмы с участием Серебрякова – “Левиафан”, “Жмурки”, “Жесть”, “Груз 200”, “Глянец”, “Обитаемый остров”, “ПираМММида”, “Метод”.

Алексей Серебряков женат на танцовщице Марии. Она работала в Канаде на протяжении нескольких лет. У пары трое детей: дочь Марии от первого брака и двое приемных сыновей.

В Канаду Серебряков переехал в 2011 году. “Я уехал в Канаду не потому, что там комфортней и сытнее. А потому что, во-первых, там в два раза дешевле жить. И, во-вторых, чтобы мои дети расширили горизонты. Чтобы они увидели: мир большой. В этом мире выгодно быть открытым, честным, ответственным, доброжелательным, улыбчивым”, – говорил он в интервью KP.ru, опубликованном 26 февраля 2019 года.

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