 

К задержанному в Крыму сотруднику “Радіо Свобода” могли применять физическое и психологическое насилие – правозащитники

17.03.2021, 10:54, Новости дня
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Гражданин Украины Владислав Есипенко лишен права на защиту, поскольку к нему не допускают независимых адвокатов. Об этом 16 марта сообщила Крымская правозащитная группа.

“Есипенко без его согласия назначили адвоката Виолетту Синеглазов, которая неоднократно фигурировала в политически мотивированных делах против граждан Украины, по факту защищая не подзащитного, а интересы следствия”, – отметили правозащитники.

По их мнению, это может свидетельствовать о применении к Есипенко незаконных методов следствия, включая физическое и психологическое насилие.

Правозащитники потребовали от властей РФ немедленно освободить Есипенко и всех политических заключенных.

“Факты” пишут, что Есипенко родился и живет в Кривом Роге, в Крым он поехал на акцию возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко в Симферополе 9 марта.  На следующий день он перестал отвечать на звонки жены Екатерины.

Есипенко является внештатным сотрудником проекта “Радіо Свобода” “Крым.Реалии”, сообщила российская редакция радиостанции. “Ґрати” отмечают, что в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, однако у него есть российский паспорт.

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании Есипенко 16 марта. В заявлении он назван гражданином РФ. В России утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

12 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал Есипенко на два месяца, сейчас он находится в Симферопольском СИЗО. 15 марта к нему, по просьбе жены, попытался попасть адвокат Эмиль Курбединов, однако его не допустили. Следователь ФСБ Виталий Власов заявил, что Есипенко отказался от услуг Курбединова.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление Федеральной службы безопасности России о задержании в Крыму якобы “украинского агента”. В ведомстве считают, что “ФСБ создает нужный Кремлю фон для “празднования” годовщины оккупации Крыма”. 

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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