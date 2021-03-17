 

Китай совершил крупный прорыв в преобразовании солнечной энергии в жидкое топливо

17.03.2021, 10:52, Разное
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Китай совершил прорыв в преобразовании солнечной энергии в жидкое топливо с содержанием метанола 99.5%. Проект длился с 2001 года и был завершён в январе 2020.
При работе на полную мощность данная установка сможет синтезировать, используя фотоэлементы, 1500 тонны метанола в год, при этом потребляя 2000 тонн углекислого газа.

За год в Китае производится примерно 80 миллионов тонн метанола, а выбросы углекислого газа составляют 29% от общемировых. При массовом запуске производства Китай сможет ежегодно сокращать выброс углекислого газа в атмосферу на сотни тонн.

Исследования, начатые в 2001 году, учёные разделили на несколько этапов: первый – преобразование солнечного света в энергию, второй – производство водорода путём электролиза воды, третий – производство метанола с помощью гидрогенизации диоксида углерода.

При замене угля на метанол станет возможным уменьшить выбросы мелкодисперсных частиц более чем на 80%, а оксидов азота – 90%.

Источник: weibo.com



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