 

Российским пенсионерам вернули 70 миллионов рублей после массовой проверки ПФР

17.03.2021, 10:48, Разное
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В августе прошлого года Счетная палата обнаружила многочисленные нарушения в начислении выплат пожилым гражданам. Пенсии в России занижали по разным причинам. Ведомство выяснило, что большая часть проблем была связана с ошибками в системе персонифицированного учета.

Аудиторы рассказали, что один СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) мог принадлежать одновременно двум людям. Такая ситуация могла произойти, если человек ошибался в написании номера во время заполнения анкеты, передает “Комсомольская правда”.

Также оказалось, что на одного человека могли открыть два счета и начислять выплаты лишь на один из них. В результате пенсия, которую получал россиянин от государства, была гораздо меньше положенной. Проблема обычно возникала при смене фамилии (в основном после выхода замуж).

После проверки ведомства ПФР подробно рассмотрел начисления 133 тысяч граждан, у которых были объединены счета. Специалисты пришли к выводу, что около восьми тысяч россиян недополучали деньги от государства. В итоге пенсионерам вернули 70 миллионов рублей.

Ранее Министерство труда предложило проиндексировать социальные пенсии в России на 3,4%. Подробности Вы можете узнать из этой статьи.



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