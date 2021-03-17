Назван вчетверо увеличивающий риск смерти от коронавируса фактор

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17.03.2021, 10:28, Новости дня
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У людей, которые ходят медленно, почти в четыре раза выше шанс умереть от COVID-19 по сравнению с теми, кто предпочитает быстрый темп ходьбы, следует из исследования ученых Университета Лестера.

Авторы работы проанализировали показатели более 412 тысяч людей из Биобанка Великобритании (база медицинских и генных данных полумиллиона граждан королевства в возрасте от 40 до 69 лет), изучив взаимосвязи между заболеваемостью COVID-19, весом и темпом ходьбы.

Специалисты выяснили, что люди с медленным темпом ходьбы умирали от коронавируса в 3,75 раза чаще. Кроме того, у людей с нормальным весом, ходящих медленно, в 2,5 раза выше риск развития тяжелой формы COVID-19, чем у людей с лишним весом, но быстрым шагом, передает РИА «Новости».

При этом риски оказались одинаково высоки у медлительных людей как с нормальным весом, так и с ожирением.

По мнению ученых, люди с более быстрым темпом ходьбы имеют более здоровую сердечно-сосудистую систему, что может оказывать влияние на течение болезни. Однако точная причина полученных результатов все же остается неясной, признали исследователи.

Ранее было выявлено повышающее риск смерти от COVID-19 в три раза заболевание.



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