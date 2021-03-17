 

Россияне захотели вернуть смертную казнь

17.03.2021, 10:28, Новости дня
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Будучи на месте советника президента, россияне выступили бы за отмену моратория на смертную казнь, ужесточение наказания за коррупцию, отмену ЕГЭ и уменьшение налогов, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, если бы опрошенные граждане были на месте советника президента, то из всех правил и законов современной РФ они посоветовали бы отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст (14%), уменьшить налоги и изменить налоговую систему (6%), поменять конституцию и вернуть предыдущую ее версию (3%), отменить мораторий на смертную казнь (2%). При этом более половины (53%) назвали другое, а 63% затруднились ответить.

Также, по мнению респондентов, в современной РФ стоит принять законы, ужесточающие наказания за взяточничество (7%), направленные на развитие страны (6%) и отменяющие ЕГЭ (5%), а также закон о домашнем насилии (2%). Кроме этого, 36% назвали другое, а 54% затруднились ответить.

Отвечая на каждый из вопросов, россияне могли назвать до пяти вариантов ответа, передает РИА «Новости».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 12 марта. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.



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