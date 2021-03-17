 

СМИ: Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились

17.03.2021, 10:14, Разное
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С момента помолвки Орландо Блума и Кэти Перри прошло уже два года. В общем-то, для звезд Голливуда – это вообще не срок, некоторые и подольше тянули со свадьбой, но все же поклонники знаменитостей ждут их торжества с нетерпением. И вот сегодня у фанатов появился повод думать, что церемония бракосочетания Орландо и Кэти уже состоялась: на новых фотографиях папарацци, опубликованных изданием Page Six, певица замечена с минималистичным золотым кольцом на безымянном пальце.

Katy Perry sparks marriage rumors to Orlando Bloom https://t.co/KVd1Zmd4xipic.twitter.com/Z6PcmnHBvZ

— Page Six (@PageSix) March 16, 2021

В данный момент Кэти и Орландо отдыхают на Гавайях вместе с семьей и друзьями, в том числе с сыном актера от Миранды Керр – 10-летним Флинном. Отличное место и компания для того, чтобы сыграть свадьбу, которую пара откладывала уже несколько раз, в том числе из-за бесконечной пандемии коронавируса. Представители звезд пока информацию, распространяемую иностранными СМИ, не комментировали.

Orlando Bloom spends quality time with both kids during Hawaiian vacation https://t.co/0XCv6aKURDpic.twitter.com/mXdFAZlzyj

— Page Six (@PageSix) March 17, 2021

Напомним, о том, что между Орландо Блумом и Кэти Перри все серьезно, стало известно в январе 2016 года на афтепати “Золотого глобуса”. Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. В марте 2017-го пара официально распалась, а в феврале 2018 года вновь сошлась. На День святого Валентина Орландо сделал Кэти предложение. Свадьба должна была состояться прошлой весной, но из-за пандемии коронавирусной инфекции торжество пришлось отложить. 

О том, что у пары родится именно девочка, стало известно в апреле 2020 года. Вскоре после объявления беременности Кэти выступила с мини-концертом на финале Кубка мира по женскому крикету ICC Women’s. По окончании выступления она поблагодарила зрителей за теплый прием и добавила, что ждет дочь. Малышка Дейзи Дав Блум появилась на свет в конце августа.



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