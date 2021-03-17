Шестеро на льдине. В Киевской области спасли рыбаков, дрейфовавших в заливе Днепра

Возле Переяслава Киевской области 16 марта дрейфовали шестеро рыбаков на отколовшейся льдине, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

“Вблизи города Переяслав в заливе реки Днепр на отколотой льдине оказалось шесть рыбаков, которые нуждались в помощи”, – рассказали в ГСЧС.

Льдина откололась во время рыбалки, мужчины не могли самостоятельно добраться до берега, отметили спасатели в Facebook.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/5552171361467385

Спасатели из Переяслава доставили рыбаков на берег в удовлетворительном состоянии. Они оперативно прибыли по вызову на лодке.

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