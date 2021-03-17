И.о. главы САП Грищук рассказал, почему произошла активизация дела “ПриватБанка”

В деле “ПриватБанка” была проведена экспертиза, которая завершилась во второй половине февраля, это дало возможность активизировать его. Об этом Исполняющий обязанности главы Специализированной прокуратуры Максим Грищук рассказал в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 17 марта.

“Активизация дела была где-то в ноябре – декабре 2020 года, а результаты экспертизы пришли в 20-х числах февраля, они как раз подтвердили те убытки, которые мы и инкриминировали подозреваемым”, – уточнил он.

Грищук подчеркнул, что информация о том, что расследование встретило сопротивление со стороны руководства Офиса генпрокурора Украины, не соответствует действительности.

“Там есть процессуальные особенности, но говорить, что это именно сопротивление… Есть процессуальные моменты: где-то прокурор говорит, что надо что-то сделать, где-то детектив переделывает. Это рабочие моменты, не могу сказать, что какое-то сопротивление было. Но в этом деле есть же много эпизодов. Грубо говоря, есть эпизод о хищении $5 млрд из “ПриватБанка”, и там дело еще далеко от завершения”, – отметил он.

23 февраля детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, экс-главе правления Александре Дубилете и экс-руководителе одного из подразделений финучреждения Елене Бычихиной.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

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