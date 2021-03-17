ГБР задержало сотрудника СБУ. По данным следствия, он похитил человека и требовал €40 тыс. 1,6 млн грн

Госбюро расследований 16 марта задержало оперуполномоченного департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Об этом проинформировала пресс-служба ГБР.

Сотрудник СБУ, по данным следствия, похитил жителя Харькова и угрозами требовал от него денег, действуя в интересах российской компании.

“В прошлом году с целью незаконного обогащения правоохранитель вступил в преступный сговор с тремя гражданскими лицами. Действуя в указанной группе лиц, он похитил и незаконно лишил свободы бывшего руководителя представительства одной из финансово-партнерских интернет-сетей российской компании. В дальнейшем, во время незаконного содержания потерпевшего против его воли он требовал передать им €40 тыс. 1,6 млн грн, которые представители указанной компании ошибочно считали своей собственностью”, – сказано в релизе.

Процесс вымогательства сопровождался угрозами насилия, ограничением прав, свобод и законных интересов потерпевшего, угрозами убийства и причинением тяжких телесных повреждений, отметили в ГБР.

В Госбюро сообщили, что мужчину отпустили, когда он согласился выплатить требуемые злоумышленниками деньги.

Всем троим фигурантам производства объявили о подозрении по двум статьям: ч. 2 ст. 146 (незаконное похищение и лишение свободы человека, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство с угрозой насилия, убийства и причинение тяжких телесных повреждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием своего служебного положения) Уголовного кодекса Украины.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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