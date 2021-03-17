Европейская бизнес-ассоциация: Реформа государственного экологического контроля не должна усиливать регуляторное давление на бизнес

17 марта комитет Верховной Рады по вопросам экологии и природопользования планирует рассмотреть доработанную версию законопроекта №3091 о государственном экологическом контроле, который обеспечивает предпосылки для ликвидации Госэкоинспекции и создание нового органа для государственного экологического контроля. Об этом накануне сообщила Европейская бизнес-ассоциация на своем официальном сайте.

В ЕВА отметили, что в основе законопроекта заложен риск-ориентированный подход и учтен ряд критических замечаний бизнеса.

“Плановые и внеплановые проверки осуществляются в рабочее время в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. Определено, что во время внеплановой проверки инспектируются только те вопросы, которые стали основанием для ее проведения. Уточнен механизм проведения нового мероприятия государственного экологического контроля – рейдовых проверок, которые могут осуществляться исключительно в отношении физических лиц. Исключены полномочия органов государственного экологического контроля останавливать деятельность предприятий без решения суда”, – перечислили в Ассоциации.

Также в новом варианте контроль за соблюдением требований лицензионных условий не будет регулироваться этим законом, что убирает дублирование функций с другими органами. В ЕВА подчеркнули, что законопроект в целом стремится вписать принципы экологического контроля в иерархию действующего законодательства в этой сфере.

В то же время, в тексте документа содержатся неоднозначные положения, которые еще больше зарегулируют природоохранную отрасль и не поддерживаются бизнесом, заявили в Ассоциации.

“Возможность применения правил международных договоров, которые ратифицировала ВРУ. Такие положения могут быть не адаптированы в украинское законодательство, а затем создают поле для двойных трактовок и давления. Проверка может происходить на основании обращения органов досудебного расследования в рамках уголовного производства. Это положение значительно расширяет основания для внеплановых проверок, которые выходят за пределы природоохранной сферы, а также может нести потенциальные репутационные потери для предприятий”, – отмечают авторы заявления.

Законопроект предлагает ввести четырехступенчатую градацию предприятий в зависимости от степени риска на окружающую среду – от «высшей степени риска» до «незначительного», хотя на данный момент в действующем законодательстве предусматривается трехступенчатая система классификации.

“По мнению бизнеса, это может способствовать субъективном подходе к определению периодичности проведения проверок и предвзято сокращать срок повторной проверки контролирующим органом. В ЕС повторные проверки могут проводиться не чаще чем раз в шесть месяцев”, – подчеркивают в ЕВА.

Не поддерживает бизнес и ряд нововведений в морской отрасли и сфере водного транспорта, а также решение предоставить возможность физлицами быть по сути инициаторами проверок.

“Использование в качестве оснований для проверки обращений физических лиц о нарушениях, вызванный вред от которых не доказан. Это может привести к блокированию работы предприятия в связи с заведомо ложными жалобами. Поэтому обоснованность и наличие фактических доказательств такого вреда обязательно должна быть предусмотрена в законопроекте”, – отметили в организации.

Санкции за недопуск должностных лиц на предприятия там также считают нарушением прав бизнеса.

“Освобождение органов госэкоконтроля от уплаты судебного сбора, если иск подает бизнес, например, оспаривая результаты проверки. Такой подход нарушает равновесие возможностей государства и предприятий. Обеспечение установки систем автоматического мониторинга в течение шести месяцев после вступления в силу законопроекта. Это положение уже предусмотрено законопроектом №4167. Четко определены полномочия и обязанности как контролирующих органов, так и субъектов хозяйствования. При этом ответственность за их невыполнение предусмотрено только для предприятий. Поэтому, следует также установить норму об ответственности проверяющих за вмешательство в работу бизнеса”, – перечислили в ЕВА спорные нормы.

В организации обратили внимание, что положений, которые не поддерживаются бизнес-сообществом, в законопроекте немало.

“Поэтому Европейская бизнес-ассоциация обращается к парламенту и правительству с просьбой учесть замечания бизнеса и способствовать разработке качественной и комплексной природоохранной системы, чтобы после реформы мы получили эффективный орган, а не бюрократического гиганта, основная цель которого – давление на бизнес”, – резюмировали в Европейской бизнес-ассоциации.

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