В Украине за сутки от коронавируса привили более 9 тыс. человек – Минздрав

16 марта в Украине прививку от коронавируса получили 9840 человек. Об этом 17 марта сообщил проект Министерства здравоохранения “Коронавірус_інфо” в Telegram.

Из вакцинированных один человек получил вторую дозу препапата. C начала кампании иммунизации привили 71 923 человека.

“За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киеве (840 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых – в Донецкой области (6284 прививки), наименьшее – в Житомирской области (1441 прививки)”, – отметили в сообщении.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. В стране зарегистрировали три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech, но пока вакцинируют только препаратом Covishield (вакцина Oxford/AstraZeneca, которую производят по лицензии в Индии, 500 тыс. доз этой вакцины доставили в прошлом месяце).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Степанов подтвердил, что часть вакцин выбрасывают – раскрытый флакон можно хранить не более шести часов, и если за это время не успели использовать все 10 доз, оставшиеся утилизируют.

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