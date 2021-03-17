 

В Госдуме оценили западные фейки о «ежах, которых едят крымчане»

17.03.2021, 9:38, Новости дня
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Депутат Госдумы Константин Бахарев прокомментировал заявления западных СМИ о крымчанах, которым якобы приходится «от голода заготавливать ежей на зиму».

По словам Бахарева, так СМИ пытались метафорически изобразить якобы плохую ситуацию с продовольствием в регионе, передает ФАН. 

«В доковидный период почти из всех стран ЕС к нам приезжали делегации политиков, депутатов и журналистов. Все они хотят узнать правду о происходящем в Крыму. Ведь западные СМИ демонстрируют редкий уровень лжи, хотя ряд изданий мы считали эталоном свободы слова. Пару лет назад французские парламентарии рассказали, что прочитали в газете, что мы здесь живем за колючей проволокой, голодаем и заготавливаем на зиму ежей в банках», – рассказал Бахарев.

Бахарев подчеркнул, что тяжелая жизнь не в Крыму, а на Украине. По его мнению, крымчане не пожелали становиться ареной кровавого конфликта. Он отметил, что Украина вполне может поменять свой политический вектор и развернуться к РФ лицом, однако это напрямую зависит от самих украинцев. 

«Украина – это государство-банкрот. А если нечем будет платить зарплаты и пенсии, такая власть долго не продержится. Когда люди это поймут, там начнет налаживаться жизнь», – подытожил депутат.

При этом, по словам депутата, заявления Зеленского по поводу спасения крымчан при помощи проекта Крымской платформы жителям полуострова совершенно не интересны, и они не обращают на них внимания.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что в 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский добивался того, чтобы в Крыму проводили не референдум, а плебисцит. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что референдум в Крыму в 2014 году не противоречил украинскому законодательству, он был абсолютно законным и легитимным. 

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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