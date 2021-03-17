 

ФСБ предотвратила теракт в Адыгее

17.03.2021, 9:38, Новости дня
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Спецслужбы задержали в Адыгее сторонника запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» за подготовку теракта, информирует ФСБ.

«На территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку террористическому акту в местах массового пребывания граждан», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

Дома у задержанного обнаружили компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг «Исламского государства», а также карту Майкопа «с объектами террористических устремлений».

В его гаджетах нашли «значительное количество террористического контента», в том числе различные инструкции, а у самого исламиста – поддельные миграционные документы.

Возбуждено уголовное дело о «приготовлении к террористическому акту».

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Тамбове, который готовил 17-летний подросток.



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