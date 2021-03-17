 

Медведь загнал людей на крышу в Нижневартовске

17.03.2021, 9:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Нижневартовске люди вынуждены были залезть на крышу автобусной остановки, чтобы спастись от медведя.

Прохожие в панике разбегались от дикого животного и даже вынуждены были спасаться от него на крыше автобусных остановок. В соцсетях появились видео инцидента, передает Ura.ru.

На кадрах видно, как хищник бежит за мужчиной, но тот успевает перебежать через дорогу. Медведь бросился за ним, но был сбит автобусом.

На месте работают полицейские, МЧС и охотнадзор.

По предварительной информации, медведь сбежал из местной гостиницы, где по неизвестным пока причинам содержался в клетке с другим сородичем.

Хищника заперли на территории предприятия «Нижневартовскремсервис». Территория оцеплена полицейскими.

«По предварительным данным, медведь пойман. Он жив, его усыпили. Пострадавших нет», – сообщили в мэрии Нижневартовска.

Напомним, в феврале в Приморье на мужчину напал медведь.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Вблизи Ростовской АЭС обезвредили 80 минометных снарядов

24.06 / В Волгограде после реставрации открыт монумент «Родина-мать зовет!»

15.08 / Седьмой день протестов. Тысячи людей в Беларуси вышли на акции солидарности

17.07 / Баку обвинил Ереван в распространении фейка о сбитом азербайджанском беспилотнике

09.10 / Американский оппозиционер назвал Навального пешкой в шахматной партии США

25.09 / Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню

20.11 / Вооруженный мужчина напал на людей на западе Германии

04.10 / “Обычная математика”. Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии – Шмыгаль

16.10 / Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг

19.01 / Главе КСУ Тупицкому сообщили о подозрении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска