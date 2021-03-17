Медведь загнал людей на крышу в Нижневартовске

В Нижневартовске люди вынуждены были залезть на крышу автобусной остановки, чтобы спастись от медведя.

Прохожие в панике разбегались от дикого животного и даже вынуждены были спасаться от него на крыше автобусных остановок. В соцсетях появились видео инцидента, передает Ura.ru.

На кадрах видно, как хищник бежит за мужчиной, но тот успевает перебежать через дорогу. Медведь бросился за ним, но был сбит автобусом.

На месте работают полицейские, МЧС и охотнадзор.

По предварительной информации, медведь сбежал из местной гостиницы, где по неизвестным пока причинам содержался в клетке с другим сородичем.

Хищника заперли на территории предприятия «Нижневартовскремсервис». Территория оцеплена полицейскими.

«По предварительным данным, медведь пойман. Он жив, его усыпили. Пострадавших нет», – сообщили в мэрии Нижневартовска.

Напомним, в феврале в Приморье на мужчину напал медведь.