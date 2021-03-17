 

Медведев потребовал продать Twitter российской компании

17.03.2021, 9:31, Разное
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Twitter будет заблокирован в России и ряде других стран, если до 15 апреля социальная сеть не перейдёт под контроль российских бизнесменов.

– Последние полгода «Твиттер» ходит по краю пропасти – одна история с Трампом чего стоит. Мы видим, как американские социальные сети диктуют свою волю, даже если их позиция идёт вразрез с действующим законодательством. Эта ситуация неприемлема и мы просто обязаны решить данную проблему. У «Твиттера» есть один месяц, чтобы начать переговоры и заключить предварительное соглашение о продаже с какой-нибудь крупной российской it-компанией – «Яндексом» , Mail.ru или любой другой. Если это требование не будет выполнено, то мы добьёмся полной блокировки «Твиттера» не только в России, но и во многих других странах. Такие договорённости уже есть, поэтому шутить с нами не рекомендую, – заявил Медведев.

Полную поддержку России уже высказали лидеры Белоруссии, Китая, Сирии, Ирана, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, Донецкой народной республики и ряда других стран.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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