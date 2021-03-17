Си Цзиньпин: «Если бы Китай стал частью СССР, то он бы не распался, а российские либералы приносили бы пользу обществу на всесоюзных стройках»

Глава КНР, лидер компартии Китая Си Цзиньпин дал интервью российскому телеканалу RT.

В интервью политик затронул темы коронавируса, двусторонних отношений, перспективы президентства Джо Байдена, а также дал свою оценку вопросу, что было бы, если бы Китай вошёл в состав Советского Союза. С таким предложением, согласно историкам, Мао Цзэдун в своё время обращался к Иосифу Сталину.

– Конечно, это сложный вопрос, гадать о том, что было бы. Но можно точно сказать, что Советский Союз бы не распался. Представители Китая никогда бы не допустили, чтобы к власти пришли такие люди как Горбачёв, Шеварднадзе, Лигачёв и прочие, а российские либералы, обворовавшие страну в 90-е, сейчас приносили бы пользу обществу на всесоюзных стройках. Можно точно сказать также, что СССР был бы самой мощной страной, мировым лидером. Ведь если вспоминать показатели Союза 80-х годов, посмотреть нынешние показатели Китая, можно точно сказать, что сейчас это был бы лидер во всех сферах: экономике, науке, технологиях, культуре и так далее, – поделился своим мнением китайский лидер.

Си Цзиньпин не стал отвечать на вопрос, кто стоял бы во главе СССР сейчас: он или российский президент Владимир Путин, заявив лишь, что «у страны был бы достойный лидер».

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