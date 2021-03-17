 

Аваков встретился с премьер-министром Катара, говорили о сотрудничестве в трех сферах

17.03.2021, 9:10, Новости дня
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 16 марта в рамках участия в международной выставке технологий внутренней национальной безопасности и полицейского оборудования “Milipol Qatar 2021” провел двустороннюю встречу с премьер-министром Катара шейхом Халидом бин Халифа Аль Тани.

Об этом проинформировала пресс-служба МВД. 

Аваков приехал в Катар по приглашению премьера страны, сказано в релизе. В Twitter глава МВД опубликовал фото со встречи.

Стороны обсудили сотрудничество в полицейской, экономической и военной сферах в рамках подготовки к подписанию двусторонних соглашений во время визита в Катар президента Украины Владимира Зеленского, запланированного в апреле, отметили в МВД. 

Глава министерства считает, что двусторонние отношения Украины с Катаром имеют большой потенциал.

“Мы приблизились к подписанию ряда межгосударственных соглашений, которые, рассчитываем, будут ратифицированы в ближайшее время. У нас хорошее взаимодействие по военно-техническим поставкам. Недавно катарская сторона купила украинские ракеты. Надеюсь, это не последнее взаимовыгодное сотрудничество, ведь Украина является одним из мировых лидеров в ракетостроении”, – заявил он. 

Сьогодні в Досі провів зустріч з Прем‘єр-міністром Катару @KBKAlThani. Обговорили підготовку до підписання низки двосторонніх документів про поліцейське, економічне та військове співробітництво * .
Далі буде! pic.twitter.com/yVPZ781buB

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 16, 2021

Аваков добавил, что уже во второй раз посетил выставку “Milipol Qatar”. По словам министра, Украину заинтересовали там внутренние системы компьютерного анализа. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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