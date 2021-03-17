 

В США произошла стрельба в спа-салонах, несколько человек погибли

17.03.2021, 9:10, Новости дня
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В американском городе Атланта (штат Джорджия) произошла стрельба в трех спа-салонах. Восемь человек погибли и еще один пострадал, сообщили местные полицейские телеканалу CNN 17 марта.

Первое нападение произошло примерно в 48 километрах от округа Чероки, недалеко от города Акворт. Преступник вошел в заведение во время сеанса массажа  и открыл огонь. Пять человек получили огнестрельные ранения, двое из них погибли на месте, а троих доставили в больницу. Позже двое из них скончались от ранений.

Еще два нападения произошли на северо-востоке Атланты в расположенных рядом спа-салонах Gold Spa и Aroma Therapy Spa. Согласно данным полиции, при стрельбе погибли четыре женщины азиатского происхождения.

Подозреваемого в стрельбе взяли под стражу в округе Крисп, примерно в 240 километрах к югу от Атланты. Офис шерифа округа Чероки установил, что стрелка звали Роберт Аарон Лонг, ему 21 год.

В Нью-Йорке члены команды быстрого реагирования полицейского управления усилили охрану азиатских заведений по всему городу, сообщил CNN представитель полиции Нью-Йорка. ФБР помогает правоохранительным органам в расследовании стрельбы, сказал представитель бюро Кевин Роусон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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